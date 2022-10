Pronto un test nucleare russo ai confini dell'Ucraina Mosca minaccia il mondo con "l'arma dell'apocalisse" (Di martedì 4 ottobre 2022) Il presidente russo, Vladimir Putin, e' Pronto a dimostrare la sua volonta' di usare armi di distruzione di massa con un test nucleare ai confini dell'Ucraina. Lo scrive il quotidiano britannico "The Times" secondo cui la Nato avrebbe gia' inviato una informativa al riguardo agli... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 ottobre 2022) Il presidente, Vladimir Putin, e'a dimostrare la sua volonta' di usare armi di distruzione di massa con unai. Lo scrive il quotidiano britannico "The Times" secondo cui la Nato avrebbe gia' inviato una informativa al riguardo agli... Segui su affaritaliani.it

