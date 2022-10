**Pd: Borghi, 'Calenda ci 'chiama', Renzi vuole distruggerci, si mettano d'accordo'** (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Leggo che Calenda dice 'venite con noi'. Gli ricordo che è lui ad aver stracciato l'accordo con il Pd...". Così Enrico Borghi della segreteria Pd parla dell'intervento di Carlo Calenda in cui il leader di Azione invita i dem ad abbandonare il 'populismo' grillino per una lavoro comune con i 'riformisti'. "Nelle stesse ore poi -aggiunge Borghi all'Adnkronos- in cui Calenda ci dice di andare con lui, Renzi dice che vuole distruggerci. Ecco, direi che Calenda innanzitutto dovrebbe fare pace in casa propria, mi pare che ci siano sfumature un po' diverse". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Leggo chedice 'venite con noi'. Gli ricordo che è lui ad aver stracciato l'con il Pd...". Così Enricodella segreteria Pd parla dell'intervento di Carloin cui il leader di Azione invita i dem ad abbandonare il 'populismo' grillino per una lavoro comune con i 'riformisti'. "Nelle stesse ore poi -aggiungeall'Adnkronos- in cuici dice di andare con lui,dice che. Ecco, direi cheinnanzitutto dovrebbe fare pace in casa propria, mi pare che ci siano sfumature un po' diverse".

