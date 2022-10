fattoquotidiano : Parlamento russo approva l’annessione dei territori occupati. Ambasciatore di Mosca a Parigi: “Per ora non c’è moti… - leone52641 : RT @europapalia: ?? ULTIM'ORA: il Parlamento europeo approva una legge per un singolo #caricabatterie per smartphone a partire dal 2024 - italradio : Il parlamento europei approva lo spinotto caricabatterie unico. Sarà applicato gradualmente dal 2024 - agenzia_nova : Il Parlamento europeo approva la legge sul caricabatterie universale - IlnazionalistaD : RT @MediasetTgcom24: Parlamento Ue approva la legge sul caricabatterie universale #caricabatterieuniversale #Ue -

STRASBURGO - Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere venduti nell'UE dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB di tipo C. Dalla primavera del 2026 l'obbligo.