Mattarella ad Assisi: “Non ci arrendiamo alla logica della guerra che sta rendendo il mondo più povero e lo avvia alla distruzione” (Di martedì 4 ottobre 2022) “Non ci arrendiamo alla logica di guerra, che consuma la ragione e la vita delle persone e spinge a intollerabili crescendo di morti e devastazioni. Che sta rendendo il mondo più povero e rischia di avviarlo verso la distruzione”. E’ uno dei passaggi del discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciato nella Basilica di S. Francesco ad Assisi. “E allora la richiesta di abbandonare la prepotenza che ha scatenato la guerra. E allora il dialogo. Per interrompere questa spirale” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) “Non cidi, che consuma la ragione e la vita delle persone e spinge a intollerabili crescendo di morti e devastazioni. Che stailpiùe rischia dirlo verso la”. E’ uno dei passaggi del discorso del presidenteRepubblica Sergiopronunciato nella Basilica di S. Francesco ad. “E allora la richiesta di abbandonare la prepotenza che ha scatenato la. E allora il dialogo. Per interrompere questa spirale” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

