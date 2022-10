Lutto in casa Udinese, morto storico team manager Lorenzo Toffolini (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la grande gioia per la sesta vittoria consecutiva, in casa Udinese stamattina è una giornata tragica. E’ morto infatti Lorenzo Toffolini, storico team manager del club friulano negli scorsi anni. Aveva 65 anni ed è stato colto da un malore mentre guidava. Inutili i soccorsi con una rianimazione durata cinquanta minuti ma purtroppo non necessaria a fargli riprendere conoscenza. E’ Lutto per il club bianconero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo la grande gioia per la sesta vittoria consecutiva, instamattina è una giornata tragica. E’infattidel club friulano negli scorsi anni. Aveva 65 anni ed è stato colto da un malore mentre guidava. Inutili i soccorsi con una rianimazione durata cinquanta minuti ma purtroppo non necessaria a fargli riprendere conoscenza. E’per il club bianconero. SportFace.

