Ilary Blasi davanti a negozio Rolex | la frecciata a Totti con tag VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 ottobre 2022) Nel giorno in cui è uscita la prima foto ufficiale die Noemi Bocchi insieme, pubblicata da Diva e Donna,serve la vendetta sui social taggando in una storia l'ex marito. La conduttrice de L'Isola dei Famosi si è immortalataa unditaggando Francesca Manzini, che la imita a Striscia la Notizia in una serie di deepfake divertenti, e proprio Francesco. Occhiolino in camera e mano che arraffa: sono stati questi i gesti fatti come riferimento alla vicenda della collezione deirubati. Quali altre sorprese ci riserverà la: collezione dirubati?lo deride sui social La storia pubblicata su ...