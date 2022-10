Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell’Ajax in Europa (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Napoli di Spalletti, Giuntoli, De Laurentiis sta battendo record su record. Stasera ha annichilito l’Ajax a casa sua. Sei a uno per il Napoli e la Uefa fa sapere che nessuna squadra europea aveva mai segnato cinque gol sul campo dei lancieri. Figuriamoci sei. E il Napoli avrebbe potuto segnarne di più. Ha colpito una traversa. Ed è andata altre volte vicino al gol. Il Napoli è con un piede e mezzo agli ottavi dopo tre partite in un girone con Liverpool e Ajax. Mai il Napoli aveva vinto le prime tre partite del girone di Champions. #UCL @sscNapoli pic.twitter.com/XopD0hjUqk — La UEFA (@UEFAcom it) October 4, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Ildi Spalletti, Giuntoli, De Laurentiis sta battendo record su record. Stasera ha annichilito l’Ajax a casa sua. Sei a uno per ile la Uefa fa sapere che nessunaeuropea aveva mai segnato cinque gol suldei lancieri. Figuriamoci sei. E ilavrebbe potuto segnarne di più. Ha colpito una traversa. Ed è andata altre volte vicino al gol. Ilè con un piede e mezzo agli ottavi dopo tre partite in un girone con Liverpool e Ajax. Mai ilaveva vinto le prime tre partite del girone di Champions. #UCL @sscpic.twitter.com/XopD0hjUqk — La UEFA (@UEFAcom it) October 4, 2022 L'articolo ilsta.

