È scoppiata la bolla degli NFT  

(Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Le vendite di token non fungibili (più noti come NFT) sono diminuite del 60% nel terzo trimestre, passando dagli 8,4 miliardi di dollari del trimestre precedente a 3,4 miliardi (il primo trimestre dell'anno aveva segnato 12,5 miliardi di dollari di vendite). È quanto risulta dai dati di DappRadar, piattaforma di analisi e monitoraggio delle applicazioni decentralizzate (DApp) e dei token non fungibili (un NFT è una risorsa digitale basata su blockchain che rappresenta la proprietà di un file digitale, come un'immagine, un video o un elemento in un gioco digitale). I numeri trovano anche conferme nell'analisi delle vendite effettuate su OpenSea: sul più grande mercato NFT le vendite sono diminuite a settembre per il quinto mese consecutivo. Secondo i numeri della piattaforma NonFungible.com, il numero di acquirenti NFT settimanali si è più che dimezzato rispetto al picco di fine ...