Chiesta l’estradizione per Robinho | su di lui condanna a 9 anni per stupro

Caso Robinho, chiesta l'estradizione al Brasile Le probabilità che l'ex calciatore e il suo amico non vengano consegnati al nostro Paese, tuttavia, è ritenuta piuttosto alta, perché la Costituzione brasiliana non consente l'estradizione dei propri cittadini. Il Ministero della Giustizia ha chiesto al Brasile l'estradizione dell'ex attaccante del Milan. Il calciatore è stato condannato in via definitiva il 19 gennaio scorso a 9 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese.