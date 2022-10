Cede il fronte di Kherson, ucraini in avanzata nella regione (Di martedì 4 ottobre 2022) Se lunedì si poteva parlare di primo sfondamento ucraino delle difese russe a Kherson, nelle ultime ore è possibile invece fare riferimento a un autentico collasso delle forze di Mosca nella regione. I soldati di Kiev stanno avanzando lungo l’asse nord dell’oblast annesso, è bene ricordarlo, dalla Russia lo scorso venerdì. Il quadrante è quello InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 4 ottobre 2022) Se lunedì si poteva parlare di primo sfondamento ucraino delle difese russe a, nelle ultime ore è possibile invece fare riferimento a un autentico collasso delle forze di Mosca. I soldati di Kiev stanno avanzando lungo l’asse nord dell’oblast annesso, è bene ricordarlo, dalla Russia lo scorso venerdì. Il quadrante è quello InsideOver.

