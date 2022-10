Addio al PSG, in Argentina rivelano dove giocherà Messi nel 2023 (Di martedì 4 ottobre 2022) Una notizia proveniente dall’Argentina di pochi minuti fa sta facendo velocemente il giro del mondo, scatenando la reazione di giornalisti e tifosi: Lionel Messi sarebbe pronto a tornare al Barcellona nel luglio 2023, quando scadrà il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Veronica Brunati sul proprio profilo Twitter, il fuoriclasse argentino avrebbe preso questa decisione ormai da tempo, senza attendere la fine della stagione in corso. La giornalista Argentina è un’amica stretta della famiglia della Pulce, dunque l’attendibilità della notizia non sembrerebbe in discussione. Lionel Messi – PSGQuesto clamoroso trasferimento sarebbe una vera e propria doccia gelata per il presidente del club parigino, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 ottobre 2022) Una notizia proveniente dall’di pochi minuti fa sta facendo velocemente il giro del mondo, scatenando la reazione di giornalisti e tifosi: Lionelsarebbe pronto a tornare al Barcellona nel luglio, quando scadrà il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Veronica Brunati sul proprio profilo Twitter, il fuoriclasse argentino avrebbe preso questa decisione ormai da tempo, senza attendere la fine della stagione in corso. La giornalistaè un’amica stretta della famiglia della Pulce, dunque l’attendibilità della notizia non sembrerebbe in discussione. Lionel– PSGQuesto clamoroso trasferimento sarebbe una vera e propria doccia gelata per il presidente del club parigino, ...

