Elisa in concerto a Trieste. Nuova data, venerdì 2 dicembre (Di lunedì 3 ottobre 2022) Elisa registra il sold out e raddoppia le date del suo nuovo tour “An intimate night”. A dicembre l’artista ritorna nell’atmosfera intima del teatro, e lo fa con una serie di live speciali che, in meno di una settimana dall’annuncio, segnano il sold out in tutte le città interessate a partire della sua Trieste, prima tappa del suo nuovo progetto live. Oltre 1400 biglietti andati in vendita in poche ore per il live di giovedì 1° dicembre al Politeama Rossetti e quindi il nuovo odierno annuncio di una seconda data in programma il giorno seguente, venerdì 2 dicembre, sempre al Politeama Rossetti con inizio alle 21.00. Nella magia del periodo natalizio, sul palco Elisa sarà accompagnata da una formazione d’eccezione formata da pianoforte, chitarra e ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 ottobre 2022)registra il sold out e raddoppia le date del suo nuovo tour “An intimate night”. Al’artista ritorna nell’atmosfera intima del teatro, e lo fa con una serie di live speciali che, in meno di una settimana dall’annuncio, segnano il sold out in tutte le città interessate a partire della sua, prima tappa del suo nuovo progetto live. Oltre 1400 biglietti andati in vendita in poche ore per il live di giovedì 1°al Politeama Rossetti e quindi il nuovo odierno annuncio di una secondain programma il giorno seguente,, sempre al Politeama Rossetti con inizio alle 21.00. Nella magia del periodo natalizio, sul palcosarà accompagnata da una formazione d’eccezione formata da pianoforte, chitarra e ...

