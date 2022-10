Zelensky ai soldati russi: "Abbandonate Putin o vi uccideremo uno a uno" VIDEO (Di domenica 2 ottobre 2022) "Abbandonate Putin o vi uccideremo uno a uno". Questo il messaggio del presidente ucraino Zelensky ai soldati russi , dopo che Kiev sta continuando, con successo, la sua controffensiva nel Donbass . Ieri... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 ottobre 2022) "o viuno a uno". Questo il messaggio del presidente ucrainoai, dopo che Kiev sta continuando, con successo, la sua controffensiva nel Donbass . Ieri...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Zelensky ai russi: 'Lasciate Putin o sarete uccisi uno a uno. Risolvete il problema con chi ha causato e… - Corriere : Il monito di Zelensky ai soldati russi: «Lasciate Putin o sarete uccisi uno a uno» - Monica24675734 : RT @GazzettaDelSud: ?? In un video #Zelensky si rivolge ai soldati russi: 'Abbandonate #Putin o vi uccideremo uno a uno'. #Putin #Russia #Do… - GazzettaDelSud : ?? In un video #Zelensky si rivolge ai soldati russi: 'Abbandonate #Putin o vi uccideremo uno a uno'. #Putin #Russia… - RFanciola : RT @tincazzi: @LOSTINFICTIONUK @RFanciola Zelensky come tutti i presidenti non combatte, ma al posto di stare nascosto in un bunker rischia… -