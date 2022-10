WWE | Tombstone Piledriver bannata per la sua pericolosità

(Di domenica 2 ottobre 2022) Non vi è alcun dubbio sul fatto che ilsia una delle manovre più pericolose all’interno del mondo del wrestling WWE. Basta pochissimo per ritrovarsi con una frattura del collo (come accadde a “Stone Cold” Steve Austin negli anni ’90). Nella compagnia di lotta più conosciuta degli Stati Uniti, governata dalla famiglia McMahon, ci sono state molte variazioni di questa mossa, ma la versione più famosa rimane quella in grado di elevare allo status di mito vivente l’ex wrestler The Undertaker che spesso ha utilizzato questa finisher (la manovra che pone fine all’incontro) per schienare i suoi rivali all’interno del ring. Rivederla, però, sembra ormai impossibile per ragioni di sicurezza. WWE, addio al: il commento di The Undertaker (Credit foto – Youtube)Obiettivo: preservare ...

World Wrestling

Non c'è alcun dubbio sul fatto che il Piledriver sia una delle manovre più pericolose all'interno del mondo del Wrestling. Basta pochissimo per ritrovarsi con una frattura del collo (come accadde a "S ...A coffin drop in a gas station GTS into the Gulf of Mexico You better believe it.