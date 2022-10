Vedete questa donna? Può rovinare Giuseppe Conte, bomba dopo il voto (Di domenica 2 ottobre 2022) Donne che vanno e vengono alla corte di Giuseppe Conte. L'avvocato del popolo, leader del M5S, tornato sulla cresta dell'onda dopo la buona affermazione elettorale,è in campo ed è pronto a muovere le sue pedine con astuzia. Ruolo istituzionale in vista per Chiara Appendino, l'ex sindaca di Torino, neoeletta deputata, che secondo i rumors di Montecitorio, sarebbe pronta ad essere eletta vicepresidente della Camera nel ruolo che fu del non rimpianto e non rieletto ex M5S, Luigi Di Maio. E se Giuseppi fa un po' lo stratega, cercando di piazzare nel ruolo di spin doctor senior alle dipendenze dei gruppi parlamentari, ex di lusso come Paola Taverna e Rocco Crimi, pronti ad essere assunti come tutor per i neofiti, ci sono anche ex Contestatrici della linea anti Draghi di Conte come Mariolina ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Donne che vanno e vengono alla corte di. L'avvocato del popolo, leader del M5S, tornato sulla cresta dell'ondala buona affermazione elettorale,è in campo ed è pronto a muovere le sue pedine con astuzia. Ruolo istituzionale in vista per Chiara Appendino, l'ex sindaca di Torino, neoeletta deputata, che secondo i rumors di Montecitorio, sarebbe pronta ad essere eletta vicepresidente della Camera nel ruolo che fu del non rimpianto e non rieletto ex M5S, Luigi Di Maio. E se Giuseppi fa un po' lo stratega, cercando di piazzare nel ruolo di spin doctor senior alle dipendenze dei gruppi parlamentari, ex di lusso come Paola Taverna e Rocco Crimi, pronti ad essere assunti come tutor per i neofiti, ci sono anche exstatrici della linea anti Draghi dicome Mariolina ...

AThisagio : ma perché devo trovare sempre video di sto pervertitp in tl io voglio capire cosa ho fatto di male per meritarmi qu… - Pomp_c : @meltingmax @barbarajerkov Capace di fare cosa? I PNRR l'ha fatto scrivere ad una società privata americana, sulla… - fata3000 : 692000 follower, smettete di seguire #signorini vedete poi come agisce, visto che per questa gente insulsa contano… - Franco110537 : MA POSSIBILE CHE NON SI RIESCA AD AVERE UN GOVERNO FILOITALIANO? PERMETTETEMI LA BATTUTA. QUESTA ORRENDA SUDDITANZA… - La_Giuppy : @GFVIP_Official Suvvia, dopo questa bella lezione PRO BULLISMO, vedete di fare qualcosa di buono. Eliminate questo… -