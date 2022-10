Ultime Notizie Roma del 02-10-2022 ore 12:10 (Di domenica 2 ottobre 2022) Romadailynews radiogiornale ancora una buona domenica e un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio e di almeno 182 morti il bilancio degli scontri avvenuti ieri sera ma anche in Indonesia dopo una partita di calcio lo stadio Can you Run lo riportano i media indonesiani spiegando che molte delle vittime non sono ancora state identificate diverse persone sono morte calpestate dalla calca dopo l’annessione alla Russia di quattro province ucraine occupate la bandiera di Kiev sventola Limana la città nella regione in zona dove l’esercito entrato Mosca confermato il ritiro delle Spears stimolate putino Vi uccideremo 1 1 critica al Cremlino da leader ceceno ramzan kadyrov che invita all’uso di armi nucleari a basso potenziale tragedia in fuga da kharkiv 26 le vittime tra cui una donna incinta e 13 bambini arrestato il direttore della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 ottobre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica e un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio e di almeno 182 morti il bilancio degli scontri avvenuti ieri sera ma anche in Indonesia dopo una partita di calcio lo stadio Can you Run lo riportano i media indonesiani spiegando che molte delle vittime non sono ancora state identificate diverse persone sono morte calpestate dalla calca dopo l’annessione alla Russia di quattro province ucraine occupate la bandiera di Kiev sventola Limana la città nella regione in zona dove l’esercito entrato Mosca confermato il ritiro delle Spears stimolate putino Vi uccideremo 1 1 critica al Cremlino da leader ceceno ramzan kadyrov che invita all’uso di armi nucleari a basso potenziale tragedia in fuga da kharkiv 26 le vittime tra cui una donna incinta e 13 bambini arrestato il direttore della ...

