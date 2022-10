Sampdoria-Monza, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 2 ottobre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Monza, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Due squadre alla disperata ricerca di punti si affrontano al Ferraris, dove a rischiare sono in particolare i doriani penultimi, mentre i brianzoli possono trarre energie positive dalla clamorosa vittoria prima della sosta. Si parte alle ore 15 di domenica 2 ottobre, chi vincerà? Sampdoria-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per l’ottava giornata di. Due squadre alla disperata ricerca di punti si affrontano al Ferraris, dove a rischiare sono in particolare i doriani penultimi, mentre i brianzoli possono trarre energie positive dalla clamorosa vittoria prima della sosta. Si parte alle ore 15 di domenica 2 ottobre, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Manuel Pasqual. SportFace.

FT_Total : ITALIA ????. Seis partidos en la #SerieA. 12:30 Lazio - Spezia 15:00 Lecce - Cremonese Sassuolo - Salernitana Sa… - teddjustin : RT @CarolRadull: Today's Serie A fixtures 1:30 P.M | Lazio Vs Spezia 4:00 P.M | Leece Vs Cremonese 4:00 P.M | Sampdoria Vs Monza 4:00… - OCHI_RAS : RT @CarolRadull: Today's Serie A fixtures 1:30 P.M | Lazio Vs Spezia 4:00 P.M | Leece Vs Cremonese 4:00 P.M | Sampdoria Vs Monza 4:00… - CarolRadull : Today's Serie A fixtures 1:30 P.M | Lazio Vs Spezia 4:00 P.M | Leece Vs Cremonese 4:00 P.M | Sampdoria Vs Monza… - HinchadeArg : ???? SERIE A ???? 07:30 Lazio Spezia 10:00 Lecce Cremonese 10:00 Sampdoria Monza 10:00 Sassuolo Salernitana 13:00 Ata… -