Roma | accende una sigaretta a letto e incendia l’intero appartamento | paura nel condominio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 ottobre 2022). Mai scherzare con il fuoco. La sentenza è così veritiera da essere divenuta col tempo, nel linguaggio comune, una vera e propria espressione ricorrente, spesso usata con valore metaforico per riferirsi a situazioni particolarmente pericolose che possono rapidamente sfuggire di mano. Così come quella di questa mattina nella Capitale. Incendio inStava fumando a, di primo mattino, forse in un momento di relax domenicale. Per questo, con ogni probabilità, deve aver abbassato la soglia dell’attenzione, e questo gli è costato l’. Per fortuna, solo quello, perché gli poteva andare peggio. Le segnalazioni arrivate alle centrali di Carabinieri e Vigili del Fuoco parlavano di una grossa fuoriuscita di fumo dal suo. Il loro intervento è ...