Lazio-Spezia LIVE 3-0 | tris di Milinkovic

DiMarzio : #SerieA | Le scelte ufficiali di #Sarri e #Gotti per la sfida tra @OfficialSSLazio e @acspezia - AlbertoFavilla : @Gazzetta_it fanno ridere questi atteggiamenti dei giocatori della Lazio. Giocano con lo Spezia,con 4/5 assenti,e s… - JorgeGomes633 : RT @NoantriL: Lazio-Spezia Curva Maestrelli - _GIFN : 63 | GOAL: Lazio 3-0 Spezia (Milinkovic-Savic) - VitadiunLaziale : Lazio - Spezia | GOOOOOOOOLL! 3-0! Azione magistrale partita da una palla filtrante di Luis per Ciro, si smarca il… -

Sintesi2 - 0 MOVIOLA 1 - Partiti all'Olimpico e calcio di rigore ...Cosa dirà oggi, prima del calcio di inizio, quando la curva verrà intitolata ufficialmente a suo padre 'Parlerò col cuore, dirò quello che mi sento ma sicuramente mi guiderà babbo in ...Primo tempo sul velluto per la Lazio dello squalificato Maurizio Sarri, che dopo il rigore sbagliato in avvio da Immobile, chiude ugualmente avanti 2-0 all'intervallo contro lo Spezia per i gol ...Voti e tabellino del primo tempo di Lazio-Spezia, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2022/23 ...