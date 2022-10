Ilary Blasi | sapete qual è il suo titolo di studio? Vi sorprenderà!

(Di domenica 2 ottobre 2022) Sentiamo sempre parlare dimacosa ha studiato nella vita? Lasciatevi sorprendere dalla risposta.è una delle conduttrici più abili e famose della televisione italiana. Da quando era una Letterina di Passaparola di tempo ne è passato, tuttavia, si sente parlare ancora tantissimo di lei e non solo per la sua vita professionale. Reduce da un'ottima stagione, in termini di riscontro televisivo, de L'Isola dei Famosi, laè riuscita a far parlare di sé a causa dell'imminente divorzio da Francesco Totti. Dopo un ventennio d'amore il calciatore e la presentatrice sono pronti a dirsi addio tra frecciatine varie ed eventuali. Di recente proprioha ammesso di poter raccontare aneddoti in grado di sfasciare una ventina di famiglie. Per ...

GiusCandela : Arriva la smentita dell'avvocato di Ilary Blasi. E dice molto... #ilaryblasi - silviarkive : Un Alessia marcuzzi, un Ilary blasi, una Barbara d’urso l’avrebbe fatto senza mezzi termini #gfvip - MarcoPiazzo : RT @MadameA02: Scrivono e dicono le peggior cose sulla Boldrini, su Ilaria Cucchi, ora su Ilary Blasi e via dicendo ma guai se tocchi la lo… - letterstohaz : Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi, domani sera al posto del pelato a squalificare mezzo cast del grand… - alexxavn : RT @MadameA02: Scrivono e dicono le peggior cose sulla Boldrini, su Ilaria Cucchi, ora su Ilary Blasi e via dicendo ma guai se tocchi la lo… -

Senza contare l'addio da prima pagina di Francesco Totti e, dopo 20 anni d'amore, e quello di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi , un'altra coppia che sembrava inossidabile. A ...Niccolò Dainelli per www.leggo.it fabrizio coronaFabrizio Corona non molla. Dopo che i suoi profili Instagram (e quello di suo figlio) sono stati cancellati in seguito, probabilmente, alle segnalazioni sulle sue ultime bombe di gossip ...senza mettere a confronto la fortunatissima seconda edizione condotta da Ilary Blasi. La delusione, però, è come sempre da ricondursi al cast. Infatti molti ex inquilini della casa più spiata d’Italia ...Noemi Bocchi, la nuova fidanzata di Francesco Totti, sfoggia un look di lusso e una macchina nuova di zecca. Noemi Bocchi è ufficialmente la nuova fidanzata di Francesco Totti, come da lui confermato ...