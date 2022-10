Il New York Times fa a pezzi la Juventus e Allegri: «sono vecchi e senza visione» (Di domenica 2 ottobre 2022) Il New York Times fa a pezzi la Juventus e Allegri. Rory Smith – firma del NYT – dedica loro la prima parte della sua newsletter settimanale. Parte da Allegri, dal racconto del suo incontro con Rui Costa al termine di Juventus-Benfica. “Mi ha detto che oggi il calcio è sottosopra”, ha detto Allegri. “Se un giocatore indovina un passaggio, è già un fenomeno. Se fa un passaggio di 40 metri, è un doppio fenomeno”. Più tardi, Allegri avrebbe affermato che i giocatori moderni “non pensano, non interpretano, obbediscono”. Il Nyt descrive Allegri come uno di quegli anziani che rimbrottano i giovani. Visto come Allegri ha raccontato il suo incontro con Rui Costa, era difficile non immaginare i due come una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Newfa ala. Rory Smith – firma del NYT – dedica loro la prima parte della sua newsletter settimanale. Parte da, dal racconto del suo incontro con Rui Costa al termine di-Benfica. “Mi ha detto che oggi il calcio è sottosopra”, ha detto. “Se un giocatore indovina un passaggio, è già un fenomeno. Se fa un passaggio di 40 metri, è un doppio fenomeno”. Più tardi,avrebbe affermato che i giocatori moderni “non pensano, non interpretano, obbediscono”. Il Nyt descrivecome uno di quegli anziani che rimbrottano i giovani. Visto comeha raccontato il suo incontro con Rui Costa, era difficile non immaginare i due come una ...

