Festa dei Nonni Vip: a 60 anni è lei la più trendy. Ma Veronica Cozzani è insuperabile (Di domenica 2 ottobre 2022) La Festa dei Nonni 2022, che si celebra il 2 ottobre, vede i vip alle prese con i propri nipotini, come Marina Di Guardo o Veronica Cozzani. Mamme di vip famosissime, che a loro volta sono diventate vere e proprie influencer. Ambedue estremamente trendy e alla moda, sui loro profili social sono solite condividere foto, video e pensieri dedicati ai propri nipotini. Ma non sono le uniche. Festa dei Nonni Vip 2022: Marina Di Guardo è la nonna più trendy Marina Di Guardo è diventata nonna per la terza volta proprio nel 2022, dopo la nascita di Edoardo, il primo figlio di Francesca Ferragni. Ma, ovviamente, è impossibile non citare i “mitici” Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez. La Di Guardo – che aveva già conquistato il titolo di bikini più ... Leggi su dilei (Di domenica 2 ottobre 2022) Ladei2022, che si celebra il 2 ottobre, vede i vip alle prese con i propri nipotini, come Marina Di Guardo o. Mamme di vip famosissime, che a loro volta sono diventate vere e proprie influencer. Ambedue estremamentee alla moda, sui loro profili social sono solite condividere foto, video e pensieri dedicati ai propri nipotini. Ma non sono le uniche.deiVip 2022: Marina Di Guardo è la nonna piùMarina Di Guardo è diventata nonna per la terza volta proprio nel 2022, dopo la nascita di Edoardo, il primo figlio di Francesca Ferragni. Ma, ovviamente, è impossibile non citare i “mitici” Leone e Vittoria, figli di Chiara Ferragni e Fedez. La Di Guardo – che aveva già conquistato il titolo di bikini più ...

