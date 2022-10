F1, multe incredibili in attesa del caso Red Bull: 100 euro a Schumacher, Hamilton punito per il piercing (Di domenica 2 ottobre 2022) In attesa che mercoledì siano rese note le prime conclusioni della Fia per quanto riguarda il caso Red Bull, fanno discutere le incredibili multe comminate a due piloti sabato sera nel corso del GP di Singapore di F1. Nel dettaglio, 100 euro (sì, cento) a Mick Schumacher per aver superato di 0.01 km/h il limite di velocità nella pit lane, mentre sono arrivati 25.000 euro alla Mercedes perché non ha controllato il piercing al naso di Lewis Hamilton omettendo che il pilota indossasse l’accessorio nel documento sull’abbigliamento da compilare prima del weekend di gara. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Inche mercoledì siano rese note le prime conclusioni della Fia per quanto riguarda ilRed, fanno discutere lecomminate a due piloti sabato sera nel corso del GP di Singapore di F1. Nel dettaglio, 100(sì, cento) a Mickper aver superato di 0.01 km/h il limite di velocità nella pit lane, mentre sono arrivati 25.000alla Mercedes perché non ha controllato ilal naso di Lewisomettendo che il pilota indossasse l’accessorio nel documento sull’abbigliamento da compilare prima del weekend di gara. SportFace.

