Colombia | incidente in un deposito di bombole di gas | morti e feriti a Barrancabermeja | nel dipartimento di Santander

(Di domenica 2 ottobre 2022) Una serie di esplosioni sono avvenute ieri sera, sabato 1 ottobre, in undidi gas di, porto industriale e petrolifero deldi, in, con un bilancio provvisorio di varie almeno 30. Gli scoppi a ripetizione e le fiamme generate da essi hanno causato panico nella popolazione, mentre i vigili del fuoco hanno cercato di spegnere le fiamme in un’emergenza che, all’alba di oggi, non era ancora del tutto sotto controllo. Sebbene non siano ancora note le cifre esatte delle vittime si parla di almeno una ventina die diversiche dovranno essere identificati dalle autorità. Da parte sua il sindaco, Alfonso Eljach, ha dichiarato l’allerta ...

Agenzia ANSA

