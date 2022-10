Arriva in Italia sistema erogazione automatizzata insulina (Di domenica 2 ottobre 2022) Già da tempo era avvertita l`esigenza di sistemi automatizzati di infusione dell`insulina più personalizzati e gestibili totalmente dallo smartphone; alcuni pazienti, tra i più esperti in tecnologia, avevano iniziato ad assemblare dei prototipi "fai-da-te": un microinfusore e un sensore, anche prodotti da aziende diverse, messi in comunicazione tra loro tramite algoritmi non registrati, il tutto sfruttando le potenzialità degli attuali telefoni cellulari. Oggi quel mondo "sommerso" viene ufficialmente alla luce. È infatti disponibile, anche in Italia, mylifeTM Loop, Il primo sistema interoperabile completamente smartphone-based approvato per l`erogazione automatizzata ed adattiva di insulina, ad architettura modulare. Il nuovo sistema, al 100% made in Europe, funziona ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 ottobre 2022) Già da tempo era avvertita l`esigenza di sistemi automatizzati di infusione dell`più personalizzati e gestibili totalmente dallo smartphone; alcuni pazienti, tra i più esperti in tecnologia, avevano iniziato ad assemblare dei prototipi "fai-da-te": un microinfusore e un sensore, anche prodotti da aziende diverse, messi in comunicazione tra loro tramite algoritmi non registrati, il tutto sfruttando le potenzialità degli attuali telefoni cellulari. Oggi quel mondo "sommerso" viene ufficialmente alla luce. È infatti disponibile, anche in, mylifeTM Loop, Il primointeroperabile completamente smartphone-based approvato per l`ed adattiva di, ad architettura modulare. Il nuovo, al 100% made in Europe, funziona ...

LaVeritaWeb : «Viola come il mare» arriva su Canale 5 tutti i venerdì in prima serata. Al fianco del bel 'Gian', la ex miss Itali… - amendolaenzo : Ottime notizie dalla @EU_Commission. Arriva una nuova tranche per l’Italia, frutto del buon lavoro del Governo: 21… - espressonline : Qualche giorno fa era stato fissato l’obiettivo del 10: ma non arriva all’8 per cento. Nessuno di Azione commenta i… - KyloRen_96 : Finalmente anche in Italia arriva il gioco #MLBS5Spoilers - 570ae816853d4b6 : @cmdotcom Alcune cagate di questo giornalaio:la juve non arriva quarta!Coppa Italia scorso anno: passa l'inter, pas… -