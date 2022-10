Abbiamo visto in faccia il primo robot di Elon Musk (che potrebbe costare meno di 20K) (Di domenica 2 ottobre 2022) Quanto costa Optimus il robot di Elon Musk? La risposta potrebbe essere sorprendente. Il prototipo di umanoide che il magnate di Tesla ha presentato – e ha mostrato al pubblico per la prima volta, dopo tante chiacchiere e tanti rumors in proposito – all’AI Day 2022 potrebbe avere praticamente il costo di una automobile. Tanto per restare in tema Tesla. Una accessibilità piuttosto ampia – rispetto all’attuale sistema di questa tipologia di prodotto – che potrebbe iniziare a farci interrogare sul ruolo che, se funzionanti, questi robot potrebbero avere nelle nostre vite. O in quelle delle istituzioni di tutto il mondo. LEGGI ANCHE > Musk annuncia l’arrivo del robot umanoide Optimus robot di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 2 ottobre 2022) Quanto costa Optimus ildi? La rispostaessere sorprendente. Il prototipo di umanoide che il magnate di Tesla ha presentato – e ha mostrato al pubblico per la prima volta, dopo tante chiacchiere e tanti rumors in proposito – all’AI Day 2022avere praticamente il costo di una automobile. Tanto per restare in tema Tesla. Una accessibilità piuttosto ampia – rispetto all’attuale sistema di questa tipologia di prodotto – cheiniziare a farci interrogare sul ruolo che, se funzionanti, questiro avere nelle nostre vite. O in quelle delle istituzioni di tutto il mondo. LEGGI ANCHE >annuncia l’arrivo delumanoide Optimusdi ...

