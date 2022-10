Un dopo Putin non sarebbe una tragedia. Il report dell’Atlantic Council

Leggi su formiche

(Di sabato 1 ottobre 2022) La controffensiva ucraina ha ottenuto grandi successi, riconquistando gran parte dei territori occupati dall’avanzata delle truppe russe dall’invasione iniziata il 24 febbraio. In queste ultime settimane si è fatta largo nel dibattito pubblico occidentale una narrativa secondo cui una sconfitta russa porterebbe alla caduta del regime di Vladimir. Gli scenari che si aprirebbero in quel caso sono abbastanza apocalittici e spaziano da successori ultra-nazionalisti a guerre civili e collassi della Federazione Russa. Da ciò deriva la necessità di non umiliare totalmente la Russia, concedendo pezzi di territorio ucraino, una convinzione che esiste anche nei circoli di vertice della Nato. Il think tank statunitense Atlanticè di un altro parere. Un articolo di Richard Hooker Jr, nonresident senior fellow e già dean del Nato Defense College di ...