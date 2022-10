Palermo, è allarme bambini in overdose. Sedici ricoveri da inizio 2022. «Portati in ospedale da genitori giovanissimi» (Di sabato 1 ottobre 2022) Pochi giorni fa all’ospedale Di Cristina a Palermo arriva una bambina di un anno e mezzo: ha assunto hashish e i medici la ricoverano in gravi condizioni. Non si tratta di un episodio isolato ma l’ennesimo che a Palermo continua a dare il segnale di un’emergenza inquietante e ancora troppo nascosta. Secondo Repubblica nel capoluogo della Sicilia sono 16 i bambini che dall’inizio del 2022 sono finiti in overdose di droghe. Pochi mesi fa la stessa procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna aveva lanciato l’allarme: «Siamo preoccupati per questi episodi che riscontriamo sempre più spesso. La disattenzione dei genitori assuntori di droghe può comportare danni gravissimi per i più piccoli». Gli esami dei ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Pochi giorni fa all’Di Cristina aarriva una bambina di un anno e mezzo: ha assunto hashish e i medici la ricoverano in gravi condizioni. Non si tratta di un episodio isolato ma l’ennesimo che acontinua a dare il segnale di un’emergenza inquietante e ancora troppo nascosta. Secondo Repubblica nel capoluogo della Sicilia sono 16 iche dall’delsono finiti indi droghe. Pochi mesi fa la stessa procuratrice per i minorenni diClaudia Caramanna aveva lanciato l’: «Siamo preoccupati per questi episodi che riscontriamo sempre più spesso. La disattenzione deiassuntori di droghe può comportare danni gravissimi per i più piccoli». Gli esami dei ...

