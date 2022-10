napolista : Opta: #Anguissa come Fonseca nel 1994 Il calciatore del Napoli ha messo a segno una doppietta nei primi 15 minuti… -

Spazio Napoli

è un uragano: riscritto un record del Napoli. Doppietta lampo per il camerunense di Spalletti Sempre più leader del Napoli. Come sottolineato daAndré - Frank Zamboè il primo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta nei primi 15 minuti di una partita di Serie A da Daniel Fonseca, il 16 gennaio ...Si, quindi, per la riassegnazione del rigore: di nuovo, Zielinski tira dal dischetto, ma trova ... Il tris arriva nei minuti di recupero:serve ottimamente Ndombèlè, che tira di destro, ... Doppietta di Anguissa, curiosità per il Napoli: non accadeva da 28 anni! Anguissa è un uragano: riscritto un record del Napoli. Doppietta lampo per il camerunense di Spalletti Sempre più leader del Napoli. Come sottolineato da OPTA André-Frank Zambo Anguissa è il primo gio ...E' un Napoli con ancora dubbi di formazione soprattutto in attacco quello che domani si appresta ad affrontare il Torino al "Maradona". Davanti a Meret Spalletti dovrebbe optare per ...