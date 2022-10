Nuova ritirata dei russi, colpo per Putin dopo le annessioni (Di sabato 1 ottobre 2022) Duro colpo sul campo per Vladimir Putin in Ucraina. All'indomani dell'annuncio dell'annessione alla russia di quattro regioni ucraine, Mosca è stata costretta a ritirare le sue truppe dalla città orientale di Lyman, che si trova proprio in una delle regioni formalmente annesse dal Cremlino, cioè quella di Donetsk. Il ritiro giunge dopo che i soldati russi erano stati accerchiati dalle forze ucraine. Per la controffensiva dell'Ucraina si tratta dell'ultima di una serie di vittorie che hanno umiliato e adirato il Cremlino e apre la strada a Kiev per potersi addentrare ulteriormente tanto nel Donetsk quanto nel Luhansk, anche questo illegalmente rivendicato da Mosca come suo. Lyman, importante hub di trasporti, era un sito strategico per i russi per motivi sia di comunicazioni che di ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Durosul campo per Vladimirin Ucraina. All'indomani dell'annuncio dell'annessione allaa di quattro regioni ucraine, Mosca è stata costretta a ritirare le sue truppe dalla città orientale di Lyman, che si trova proprio in una delle regioni formalmente annesse dal Cremlino, cioè quella di Donetsk. Il ritiro giungeche i soldatierano stati accerchiati dalle forze ucraine. Per la controffensiva dell'Ucraina si tratta dell'ultima di una serie di vittorie che hanno umiliato e adirato il Cremlino e apre la strada a Kiev per potersi addentrare ulteriormente tanto nel Donetsk quanto nel Luhansk, anche questo illegalmente rivendicato da Mosca come suo. Lyman, importante hub di trasporti, era un sito strategico per iper motivi sia di comunicazioni che di ...

