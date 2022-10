Napoli-Torino, Anguissa show: doppietta in pochi minuti, 2-0 (VIDEO) (Di sabato 1 ottobre 2022) Un Napoli da sogno. Nei primi minuti del match contro il Torino, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Luciano Spalletti si portano subito sul 2-0 grazie alla doppietta di un super Zambo Anguissa: il centrocampista africano raccoglie di testa alla perfezione il cross di Mario Rui, la palla bacia il palo e finisce in rete. Qualche minuto più tardi arriva la rete del raddoppio con Anguissa che si invola davanti a Milinkovic-Savic e lo batte freddamente. Ecco i VIDEO della doppietta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Unda sogno. Nei primidel match contro il, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Luciano Spalletti si portano subito sul 2-0 grazie alladi un super Zambo: il centrocampista africano raccoglie di testa alla perfezione il cross di Mario Rui, la palla bacia il palo e finisce in rete. Qualche minuto più tardi arriva la rete del raddoppio conche si invola davanti a Milinkovic-Savic e lo batte freddamente. Ecco idella. SportFace.

