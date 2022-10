Myrta Merlino è devastata: “Un pugno allo stomaco” | Scatta la denuncia sui social [VIDEO] (Di sabato 1 ottobre 2022) La conduttrice Myrta Merlino abbandona i temi della politica e lancia una denuncia durissima sui social. Myrta Merlino (fonte youtube)La navigata conduttrice Myrta Merlino da anni si configura come uno dei volti più noti e riconoscibili di La7, e regge saldamente il timone del suo format mattutino “L’aria che tira”. La giornalista affronta quotidianamente temi di politica, attualità e costume, invitando nel suo parterre una ricca schiera di ospiti prestigiosi. La conduttrice è sensibile anche alle tematiche sociali e ambientali, come dimostrato nel controverso caso di George Floyd, oppure nei riguardi dei disastrosi incendi nel siciliano appiccati la scorsa estate. Uno dei roghi ha persino costretto Myrta ... Leggi su specialmag (Di sabato 1 ottobre 2022) La conduttriceabbandona i temi della politica e lancia unadurissima sui(fonte youtube)La navigata conduttriceda anni si configura come uno dei volti più noti e riconoscibili di La7, e regge saldamente il timone del suo format mattutino “L’aria che tira”. La giornalista affronta quotidianamente temi di politica, attualità e costume, invitando nel suo parterre una ricca schiera di ospiti prestigiosi. La conduttrice è sensibile anche alle tematichei e ambientali, come dimostrato nel controverso caso di George Floyd, oppure nei riguardi dei disastrosi incendi nel siciliano appiccati la scorsa estate. Uno dei roghi ha persino costretto...

marcomix80 : Ragionavo sul rapporto Calenda/Renzi. Ieri guardando Crozza e quel video di sputtanamento dalla Myrta Merlino - un… - Pasqual01029538 : RT @vitalbaa: “Non potremmo prendere la marea di soldi del PNRR e destinarli a salvare l’Italia che muore per la crisi? Siamo in emergenza!… - ElettoreC : RT @vitalbaa: “Non potremmo prendere la marea di soldi del PNRR e destinarli a salvare l’Italia che muore per la crisi? Siamo in emergenza!… - Mariari30057064 : RT @La7tv: #lariachetira @MyrtaMerlino: 'Il 18 febbraio scorso abbiamo girato queste immagini, eravamo in una vetreria toscana. Non c'era a… - ivana53M : RT @vitalbaa: “Non potremmo prendere la marea di soldi del PNRR e destinarli a salvare l’Italia che muore per la crisi? Siamo in emergenza!… -