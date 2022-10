Milan beffa l’Empoli in extremis (1-3) con Ballo-Tourè e Leao. Ma perde tre giocatori: Calabria, Saelemaekers e Kjaer. Pagelle (Di sabato 1 ottobre 2022) Credeva di aver pareggiato, l'Empoli, con il gol di Bajrami al 92'. Invece il Milan ha trovato il raddoppio al 94' e il terzo gol al 52'. Peccato, la squadra di Zanetti avrebbe meritato il pari. Ma il Milan, a parte i tre punti, deve fare i conti con tre infortuni seri: Calabria, Saelemaekers e Kjaer L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 ottobre 2022) Credeva di aver pareggiato, l'Empoli, con il gol di Bajrami al 92'. Invece ilha trovato il raddoppio al 94' e il terzo gol al 52'. Peccato, la squadra di Zanetti avrebbe meritato il pari. Ma il, a parte i tre punti, deve fare i conti con tre infortuni seri:L'articolo proviene da Firenze Post.

