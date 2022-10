Meloni: prima uscita post-voto tra cori, formaggi, Rino Gaetano e transenne per evitare i cronisti. L’evento Coldiretti sembra una festa di partito (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha scelto gli agricoltori della Coldiretti Giorgia Meloni per la sua prima uscita pubblica dopo la notte delle elezioni. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto visita al villaggio di Milano ricevendo l’abbraccio di centinaia di presenti. Al suo arrivo i cronisti sono stati tenuti lontani non soltanto con delle transenne ma anche con dei teli per tentare di impedire la vista alle telecamere. Lei è salita sul palco accolta dal coro “Giorgia Giorgia” e dalla canzone di Rino Gaetano usata durante la sua campagna elettorale. Con la benedizione segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo: “Né la presidente della Comunità, né il vice presidente potranno mettere mai in discussione questa vittoria”. Il messaggio all’Europa è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Ha scelto gli agricoltori dellaGiorgiaper la suapubblica dopo la notte delle elezioni. La leader di Fratelli d’Italia ha fatto visita al villaggio di Milano ricevendo l’abbraccio di centinaia di presenti. Al suo arrivo isono stati tenuti lontani non soltanto con dellema anche con dei teli per tentare di impedire la vista alle telecamere. Lei è salita sul palco accolta dal coro “Giorgia Giorgia” e dalla canzone diusata durante la sua campagna elettorale. Con la benedizione segretario generale dellaVincenzo Gesmundo: “Né la presidente della Comunità, né il vice presidente potranno mettere mai in discussione questa vittoria”. Il messaggio all’Europa è stato ...

