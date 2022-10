LIVE Giro dell’Emilia 2022 in DIRETTA: prima scalata al San Luca ormai in vista, il gruppo insegue Bouchard e Goossens (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54 Continua a crescere il vantaggio della coppia di testa: Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) e Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert) hanno ora 2’40” sul gruppo. 14.52 Come si vede anche da questa immagine che arriva dalla corsa, è sempre la INEOS a fare l’andatura in gruppo, coadiuvata da Movistar e UAE: #GirodellEmilia INEOS, UAE y Movistar ayudan a controlar a la escapada previo a ingresar al circuito del Santuario di San Luca. 58 KM pic.twitter.com/WEKwExDhcB — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) October 1, 2022 14.49 La discesa è sostanzialmente terminata per i due battistrada. Ora tratto di pianura verso Bologna ed il circuito del San ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.54 Continua a crescere il vantaggio della coppia di testa: Geoffrey(AG2R Citroën) e Kobe(Intermarché-Wanty-Gobert) hanno ora 2’40” sul. 14.52 Come si vede anche da questa immagine che arriva dalla corsa, è sempre la INEOS a fare l’andatura in, coadiuvata da Mor e UAE: #dellEmilia INEOS, UAE y Mor ayudan a controlar a la escapada previo a ingresar al circuito del Santuario di San. 58 KM pic.twitter.com/WEKwExDhcB — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) October 1,14.49 La discesa è sostanzialmente terminata per i due battistrada. Ora tratto di pianura verso Bologna ed il circuito del San ...

