Letta spiega come intende rifondare il partito da cui ha annunciato di volersi dimettere (e non è neanche la cosa più strana) (Di sabato 1 ottobre 2022) Non credo sia mai accaduto prima che all’indomani di una pesante sconfitta elettorale, e solo pochi giorni dopo avere annunciato le proprie dimissioni, un segretario di partito dichiarasse pubblicamente e illustrasse in dettaglio, come ha fatto ieri Enrico Letta in una lettera aperta ai militanti del Pd, l’intenzione di rifondare il suddetto partito. Già solo questa notizia fa un effetto da teatro dell’assurdo, come un marito che proponesse alla moglie di andare in luna di miele dopo il divorzio. Ma non è finita qui. Tra tante affermazioni sulla gravità della situazione e la necessità di ripensare e rifondare ogni cosa, al momento funzionali soprattutto a rinviare la resa dei conti congressuale, il gruppo dirigente del Pd discute nel ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 ottobre 2022) Non credo sia mai accaduto prima che all’indomani di una pesante sconfitta elettorale, e solo pochi giorni dopo averele proprie dimissioni, un segretario didichiarasse pubblicamente e illustrasse in dettaglio,ha fatto ieri Enricoin una lettera aperta ai militanti del Pd, l’intenzione diil suddetto. Già solo questa notizia fa un effetto da teatro dell’assurdo,un marito che proponesse alla moglie di andare in luna di miele dopo il divorzio. Ma non è finita qui. Tra tante affermazioni sulla gravità della situazione e la necessità di ripensare eogni, al momento funzionali soprattutto a rinviare la resa dei conti congressuale, il gruppo dirigente del Pd discute nel ...

