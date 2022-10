(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Umbertolancia la sfida per il, per una nuovache punta “a rilanciare il progetto autonomista”. Secondo quanto fa sapere il Senatur all’AdnKronosin data 1 ottobre il ‘’. Si tratta, viene spiegato di una iniziativa interna alla ‘per Salvini premier’, voluta dal presidente della, risultato eletto alla Camera alle ultime politiche, dopo la correzione dei conteggi del Viminale. “E‘ un passaggio vitale – ha spiegato– finalizzato esclusivamente a riconquistare gli elettori del, visto il risultato elettorale del 25 settembre per rilanciare la spinta autonomista”. Nel ‘’ sono invitati ...

FrancescComito : +++ Bossi torna in campo, strappo con la Lega: «Nasce il Comitato Nord». Mobilitazione dei dissidenti — Il Messaggero - corona_tweet : RT @pleccese: Lega, lo strappo di Bossi: nasce il Comitato Nord ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Lega, lo strappo di Bossi: nasce il Comitato Nord - - manig0ldo : RT @ilmessaggeroit: Bossi torna in campo, strappo con la Lega: «Nasce il Comitato Nord». Mobilitazione dei dissidenti - Adnkronos : #Bossi rilancia “il progetto autonomista” con il 'Comitato Nord'. #Lega -

Adnkronos

... quello andato in scena ieri ad Arcore tra Berlusconi e il leader dellaMatteo Salvini . Anche ... L'ex sindaca di Milano minaccia infatti unose non dovesse essere candidata dalla ...... coordinatore lombardo della- che ha lavorato e sta lavorando in una giunta di centrodestra, ... l'avviso delle Regioni al prossimo governo LOMBARDIA, LITE MORATTI - FONTANA/ È: 'MI ... Lega, lo strappo di Bossi: nasce il Comitato Nord (Adnkronos) – Umberto Bossi lancia la sfida per il nord, per una nuova Lega che punta “a rilanciare il progetto autonomista”. Secondo quanto fa sapere il Senatur all’AdnKronos nasce in data 1 ottobre ...Alla fine l'incontro c'è stato. Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sono visti a Milano. E a comunicarlo sono loro due, per spegnere sul nascere spifferi ...