L’avviso sul Canone Rai terrorizza gli italiani: si va sul penale! (Di sabato 1 ottobre 2022) Un’altra novità non proprio gradevole per i consumatori italiani, che ora rischiano grosso per colpa del Canone Rai e delle eventuali sanzioni Una delle tasse maggiormente odiate dai cittadini italiani è sicuramente il Canone Rai. Un pagamento che la stragrande maggioranza dei consumatori preferirebbero accantonare e non versare più. Il Governo dal 2016 ha anche L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Un’altra novità non proprio gradevole per i consumatori, che ora rischiano grosso per colpa delRai e delle eventuali sanzioni Una delle tasse maggiormente odiate dai cittadiniè sicuramente ilRai. Un pagamento che la stragrande maggioranza dei consumatori preferirebbero accantonare e non versare più. Il Governo dal 2016 ha anche L'articolo proviene da Inews24.it.

GM_Ficara : @lauraboldrini Infatti l'attenzione - a mio avviso prioritaria - alle tematiche femminili sul lavoro e su prevarica… - BrunoSilves3 : @GiovaQuez È proprio per quello, a mio modestissimo avviso, il motivo per cui mezzo mondo si sta svenando per dare… - italmud : RT @CR73Arezzo: Avviso ai naviganti. L interesse dell Italia è quello di ricercare la pace tra la Russia e l Ucraina. Di far terminare mort… - MessinaMag : È pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed è consultabile sul sito istituzionale alla Sezione Informazioni l’Avvi… - CR73Arezzo : Avviso ai naviganti. L interesse dell Italia è quello di ricercare la pace tra la Russia e l Ucraina. Di far termin… -