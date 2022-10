L’Ajax si ferma prima del Napoli | risultato a sorpresa ad Amsterdam

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilha battuto 3-1 il Torino e ha vinto il suo sesto match consecutivo tra campionato e Champions League. Dopo la sosta, gli azzurri hanno conto ciò che di buono hanno fatto vedere in questo inizio di stagione. La vittoria di oggi, però, deve essere subito archiviata: martedì, i ragazzi di Spalletti devono volare adper sfidarein Champions League. Una gara importantissima che potrebbe essere quasi già decisiva per il passaggio del turno. Ajax (Photo by OLAF KRAAK/ANP/AFP via Getty Images) Gli olandesi, a quota 3 punti nel Gruppo A di Champions League, hanno giocato questa sera in casa contro il Go Ahead Eagles per l’ottava giornata di Eredivisie. La squadra allenata da Alfred Schreuder non è riuscita a vincere ed è statata dagli ospiti sul ...