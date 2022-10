Kostic mostra i primi segni di insofferenza: il serbo perde la pazienza (Di sabato 1 ottobre 2022) Kostic è stato uno dei grandi colpi della Juventus in questa sessione estiva, ma il suo ruolo a Torino non è ancora ben chiaro. La fascia sinistra della Juventus doveva essere in tutti i modi rinnovata e migliorata con l’arrivo di giocatori di primissimo livello, con Filip Kostic che però sta iniziando a essere insofferente di una situazione che gli sta davvero molto stretta. LaPresseLa corsia laterale mancina è stata sicuramente un grandissimo limite della Juventus in queste ultime stagioni, con il crollo delle prestazioni di Alex Sandro che ha contribuito sicuramente a una minore efficienza offensiva. Dunque era assolutamente fondamentale riuscire a trovare un giocatore in grado di poter elevare sempre di più il livello tattico e tecnico soprattutto della squadra di Massimiliano Allegri, con Filip Kostic che è stata ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 ottobre 2022)è stato uno dei grandi colpi della Juventus in questa sessione estiva, ma il suo ruolo a Torino non è ancora ben chiaro. La fascia sinistra della Juventus doveva essere in tutti i modi rinnovata e migliorata con l’arrivo di giocatori dissimo livello, con Filipche però sta iniziando a essere insofferente di una situazione che gli sta davvero molto stretta. LaPresseLa corsia laterale mancina è stata sicuramente un grandissimo limite della Juventus in queste ultime stagioni, con il crollo delle prestazioni di Alex Sandro che ha contribuito sicuramente a una minore efficienza offensiva. Dunque era assolutamente fondamentale riuscire a trovare un giocatore in grado di poter elevare sempre di più il livello tattico e tecnico soprattutto della squadra di Massimiliano Allegri, con Filipche è stata ...

