Insediato in Confitarma il Centro Studi sull' Economia del Mare promosso da GC Network

(Di sabato 1 ottobre 2022) Si è e lanciato in occasione del convegno del 16 settembre scorso presso la camera dei deputati. Nasce una collaborazione bilaterale scientifica dio e scambio di servizi e tecnologie, attività di ricerca, di consulenza, di esperienza didattica e di formazione accademica e professionale attinenti a materie e ad argomenti di reciproco interesse tra cui, in particolare Blue economy, Shipping, Green economy, Sustainability, Digital Transformation, Education and training, acquacoltura. “Sono davvero felice di poter condividere cone con il DG Luca Sisto il rapporto di collaborazione scientifica – ha dichiarato Giuseppe Cavuoti, Presidente e fondatore di GC– che ha voluto favorire e spingere con convinzione per aprire una finestra permanente sul ...