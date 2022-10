Inflazione, il Codacons: Alimentari, a settembre prezzi su dell’11%. Aumenti record per olio di semi e burro (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovo record per i prezzi dei prodotti Alimentari, con i listini del comparto che a settembre registrano una crescita su anno del +11,8%. Lo denuncia il Codacons, che ha rielaborato gli ultimi dati sull’Inflazione forniti dall’Istat. “Ancora una volta – evidenzia l’associazione – in testa ai prodotti che hanno registrato gli Aumenti più pesanti troviamo l’olio di semi, i cui prezzi crescono in media a settembre del +60,5% rispetto allo scorso anno. Il burro rincara del 38,1%, la margarina del 26,5% e il riso del 26,4%. Latte conservato e farina costano oltre il 24% in più, mentre la pasta aumenta del 21,6%, lo zucchero del 18,4%, i gelati del 18,2%. Forti tensioni anche per i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovoper idei prodotti, con i listini del comparto che aregistrano una crescita su anno del +11,8%. Lo denuncia il, che ha rielaborato gli ultimi dati sull’forniti dall’Istat. “Ancora una volta – evidenzia l’associazione – in testa ai prodotti che hanno registrato glipiù pesanti troviamo l’di, i cuicrescono in media adel +60,5% rispetto allo scorso anno. Ilrincara del 38,1%, la margarina del 26,5% e il riso del 26,4%. Latte conservato e farina costano oltre il 24% in più, mentre la pasta aumenta del 21,6%, lo zucchero del 18,4%, i gelati del 18,2%. Forti tensioni anche per i ...

