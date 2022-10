In carcere il bidello sospettato dell'uccisione del professore (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Il gip di Napoli ha convalidato il decreto di fermo eseguito giovedì per Giuseppe Porcelli, 54 anni, il bidello sospettato dell'omicidio volontario di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno nella scuola media Marino-Guaranà. Toscano era stato trovato cadavere in una aiuola del cortile dell'istituto scolastico e in poche ore i carabinieri avevano individuato il collaboratore scolastico, che è stato interrogato a lungo e poi fermato. nella sua abitazione, sequestrati anche indumenti con tracce di sangue. Il gip ha disposto anche la custodia cautelare in carcere dell'uomo. Si cerca ancora l'arma del delitto, un coltello o una forbice, mentre lunedì dovrebbe iniziare l'autopsia sul corpo della vittima. Non ha confessato, ma contro di ... Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Il gip di Napoli ha convalidato il decreto di fermo eseguito giovedì per Giuseppe Porcelli, 54 anni, il'omicidio volontario di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di sostegno nella scuola media Marino-Guaranà. Toscano era stato trovato cadavere in una aiuola del cortile'istituto scolastico e in poche ore i carabinieri avevano individuato il collaboratore scolastico, che è stato interrogato a lungo e poi fermato. nella sua abitazione, sequestrati anche indumenti con tracce di sangue. Il gip ha disposto anche la custodia cautelare in'uomo. Si cerca ancora l'arma del delitto, un coltello o una forbice, mentre lunedì dovrebbe iniziare l'autopsia sul corpoa vittima. Non ha confessato, ma contro di ...

