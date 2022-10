Gianluca Grignani | “Non dipendo dall’alcol né dal gioco | ogni tanto esploro Fedez è l’unico che potrebbe fare il premier | paraculo e diverso da me | ma mi fiderei”

(Di sabato 1 ottobre 2022) “Ricordo le notti chiuso in studio. Solo, nel buio mi dicevo:, guarda che se fai questo disco rischi di nonpiù questo lavoro”: lo racconta come se fosse ieri e invece sono passati 25 anni da “La Fabbrica di Plastica”. Il Mei quest’anno consegnerà ala Targa Mei speciale per il 25ennale del disco che l’artista eseguirà interamente dal vivo il 16 ottobre al Fabrique di Milano. Sabato primo ottobre, l’artista si esibirà a Faenza, sul palco del Mei che ha premiato il suo disco come “uno dei migliori esempi di rock italiano alternativo, fuori dagli schemi tradizionali del pop italiano dell’epoca”. “A quei tempi ho spiazzato tutti, in Italia nessuno si sarebbe permesso diun album del genere”, racconta il cantautore milanese. “C’erano dei tabù, la musica doveva essere ...

... nel centro faentino arrivano così una marea di concerti con nomi del calibro di, Ditonellapiaga, Filippo Graziani e tanti altri ospiti. Ma non è finita. Venerdì la Teachers' band ...La festa ufficiale del post MEI, dopo il live in Piazza del Popolo die in Teatro Masini di Filippo Graziani, si terrà al Mens Sana agli ex Salesiani a partire dalle 23 e 30 con una ... Gianluca Grignani: “Non dipendo dall’alcol né dal gioco, ogni tanto esploro MEI 2022 ospiti: anche quest'anno la musica indipendente riempirà le strade del comune di Ravenna grazie al Meeting delle Etichette Indipendenti.Gianluca Arena, 31 anni, ricorda, il cabarettista che tutti conoscevano tramite la Tv, ma soprattutto la persona. "Grazie dell'affetto di queste ore, mi spiace per coloro che non hanno potuto conoscer ...