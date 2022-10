Federica Panicucci | avete mai visto la casa? È un sogno | ecco dove vive

(Di sabato 1 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è sempre presente in tv ed è un punto fermo per Mediaset, mamaila sua? È dacon i figli e il compagno. È da anni presenta sul piccolo schermo con il talk show della mattina di Canale 5 e in vari programmi del Biscione

coccobrilloo : se marco dovesse uscire spero che barbare d'urso o federica panicucci, diano voce a marco e facciano capire che a s… - flavioneviano : RT @miss_chifo: Praticamente Rosalinda ha interpretato Federica Panicucci sotto effetto di droga #taleequaleshow - miss_chifo : Praticamente Rosalinda ha interpretato Federica Panicucci sotto effetto di droga #taleequaleshow - LorenzoBosio1 : La #Cannavò nell’imitazione del rappresentante di lista assomiglia ad un cocktail tra diletta #Leotta, Federica… - Gio55981465 : RT @tvstellare: Federica Panicucci a Mattino5 mostra una parte degli attacchi che Marco Bellavia ha ricevuto dopo la puntata di ieri sera.… -

In una delle ultime puntate,si è resa protagonista di un momento di grande imbarazzo. Durante la diretta, infatti, c'è stato un momento che ha messo a disagio la conduttrice. ...Sembra proprio una rivelazione choc quella dinel corso di Mattino 5. 'Non sto scherzando!', svela. 'Dicano siano un po' braccino'. La conduttrice si riferisce ai Reali. 'Ci domandiamo se siano un po' braccini nella Casa Reale. ...Federica Panicucci è sempre presente in tv ed è un punto fermo per Mediaset, ma avete mai visto la sua casa È da sogno: ecco dove vive.Con il suo fascino bon ton e i capelli nel tono di biondo più luminoso dell'autunno, Federica Panicucci è un punto di riferimento per chiunque aspiri a uno stile chic e super femminile. La conduttrice ...