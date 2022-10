Elodie cambia registro: «Utilizzare la mia immagine è triste, anche per la sinistra» (Di sabato 1 ottobre 2022) Toni più morbidi rispetto a quelli usati in campagna elettorale. Elodie stavolta cambia registro. Non rinnega, chiaramente. Ma sembra lontana mille miglia dalle sue precedenti dichiarazioni al veleno contro la Meloni («mi fa paura», «è un’arrabbiata»). «Sono una donna di sinistra. Ha vinto Giorgia Meloni, farà quello che deve fare, sperando che non si torni indietro sui diritti acquisiti. Basta, per il resto vedremo». Elodie, sul palco di “Propaganda Live”, si esprime così dopo la vittoria del centrodestra. «Sono nata e cresciuta in periferia, mi sono sempre ritrovata a sinistra. Mio padre mi ha cresciuto con valori della sinistra che dovrebbe essere vicina ai diritti e dovrebbe ascoltare la gente che ha bisogno. Ho amici di destra, litighiamo ma ci vogliamo bene. C’è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Toni più morbidi rispetto a quelli usati in campagna elettorale.stavolta. Non rinnega, chiaramente. Ma sembra lontana mille miglia dalle sue precedenti dichiarazioni al veleno contro la Meloni («mi fa paura», «è un’arrabbiata»). «Sono una donna di. Ha vinto Giorgia Meloni, farà quello che deve fare, sperando che non si torni indietro sui diritti acquisiti. Basta, per il resto vedremo»., sul palco di “Propaganda Live”, si esprime così dopo la vittoria del centrodestra. «Sono nata e cresciuta in periferia, mi sono sempre ritrovata a. Mio padre mi ha cresciuto con valori dellache dovrebbe essere vicina ai diritti e dovrebbe ascoltare la gente che ha bisogno. Ho amici di destra, litighiamo ma ci vogliamo bene. C’è ...

