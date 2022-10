LaStampa : 5 giorni dopo le elezioni - Così Giorgia l'Atlantista scarica Matteo il Putinista - repubblica : M5s, la rivincita alle elezioni dopo la scissione: 'Paese alla destra per colpa del Pd' [di Matteo Pucciarelli] - repubblica : Il dopo elezioni. Veto di Meloni su Salvini: 'Matteo non avrà ministeri chiave' - tebaldi_andrea : Verso il nuovo #Governo. #Meloni-incontra #Berlusconi. La leader di #FDI poi ospite all'evento #Coldiretti: 'Italia… - TrendOnline : #Meloni-incontra #Berlusconi. La leader di FDI poi ospite all'evento #Coldiretti: 'Italia torni a difendere i suoi… -

Agenzia askanews

...della Coldiretti Giorgia Meloni per la sua prima uscita pubblica dopo la notte delle. La ... Il ruolo diSalvini è ancora al centro della discussione all'interno della coalizione. A oggi "...Lo scriveFavero, come militamte PD, in una lettera ai direttori dei quotidiani veneti del ... Come peraltro accaduto nella compilazione delle liste dei candidati in Veneto alle... Elezioni, Matteo Favero: PD da rifondare. Tabula rasa ''Dopo questa campagna elettorale incredibile del Pd, masochista, tutti abbiano piena consapevolezza di questo: il Pd è il passato di questo Paese'', ha detto Matteo Renzi.Sull’esito delle elezioni ribadisce: “Noi non abbiamo preso voti a favore ... Il caro energia è un problema che Matteo Salvini denuncia da mesi, e anche alla luce di quanto accade in Europa sarà il ...