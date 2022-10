Dove vedere Taranto-Foggia, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Antenna Sud? (Di sabato 1 ottobre 2022) Il match Taranto-FOGGIa, valido per la sesta giornata del girone C della Serie C 2022/23, si gioca sabato 1 ottobre alle ore 17.30 nello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Entrambe le squadre vogliono riscattare le brutte sconfitte dell’ultimo turno. Dove vedere Taranto-FOGGIa Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Antenna Sud? Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Fidelis Andria-FOGGIa, streaming gratis e ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il match, valido per la sesta giornata del girone C della Serie C 2022/23, si gioca sabato 1 ottobre alle ore 17.30 nello stadio Erasmo Iacovone di. Entrambe le squadre vogliono riscattare le brutte sconfitte dell’ultimo turno.Serie C,tv Eleven Sports, Rai Sport o? Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Fidelis Andria-e ...

