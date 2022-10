Conte ko: Arsenal - Tottenham 3 - 1. Pari a Liverpool per De Zerbi, Scamacca - gol (Di sabato 1 ottobre 2022) LONDRA (Inghilterra) - Antonio Conte incassa la prima sconfitta in campionato. Nel derby di Londra, l'Arsenal si impone con merito per 3 - 1 con il Tottenham che resta in partita soltanto nella prima ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) LONDRA (Inghilterra) - Antonioincassa la prima sconfitta in campionato. Nel derby di Londra, l'si impone con merito per 3 - 1 con ilche resta in partita soltanto nella prima ...

norskpaolo : @bergomifabio oggi ha preso pallonate in faccia dall’Arsenal. parli sul serio di conte? - sportli26181512 : Conte e le quattro sostituzioni contemporanee: rabbia e ironia dei tifosi del Tottenham: Il primo ko in campionato… - BiancoNeroJ1897 : @juventusfc Non richiamatelo più conte, è rimasto un catenacciaro con la difesa a 3-5 e ormai non funziona più, tot… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Grande esordio di De Zerbi ad Anfield, Conte cade nel derby, Chelsea ok al 92' #Tottenham #Conte #ArsenalTottenham http… - BiancoNeroJ1897 : Ripeto che non lo rivoglio Conte, è rimasto un catenacciaro con la difesa a 3-5 e ormai non funziona più, Tottenham… -