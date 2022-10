Barcellona | accuse dall’Inghilterra sul pagamento di Ferran Torres!

(Di sabato 1 ottobre 2022) Clamorose voci di mercato si rincorrono in Inghilterra, precisamente a Manchester sponda City, dove il tabloid inglese Sun riporta come la società di Khadun al-Mubrak è ancora in attesa di ricevere dalil corrispettivo in danaro per la cessione diTorres.Torres Manchester City Il forte calciatore spagnolo è stato il primo nome sulla lista di Xavi quando è arrivato al, e la società ha fatto di tutto per accontentarlo, prendendolo dal Manchester City raggiungendo un accordo intorno ai 48.5 milioni di sterline. Ad oggi però questa cifra sarebbe stata pagata soltanto in minima parte dal club spagnolo, che avrebbe versato al club inglese soltanto 2.6 milioni di sterline. Fabrizio Cocchiarone

sportli26181512 : Accuse al Barcellona, il n.1 della Liga Tebas risponde al Psg: 'Niente magia, invece il Psg apre il gas': Javier Te… - zazoomblog : Accuse al Barcellona il n.1 della Liga Tebas risponde al Psg: 'Niente magia invece il Psg apre il gas' -… -

Calciomercato.com

E ancora: 'Al Khelaifi, lesi fanno dure', 'Alvarez e Dia nella hit parade del mercato' e ... Il portoghese del Wolverhampton sarebbe in pole per sostituire Sergi Busquets al, anche se ...Poi le condizioni di Lukaku, out con la Roma e a rischio anche col. Altro rinnovo ... 'inaccettabili', si aggiunge sotto. Poi spazio a uno dei big match di Serie A: 'Inter - Roma oltre ... Accuse al Barcellona, il n.1 della Liga Tebas risponde al Psg: 'Niente magia, invece il Psg apre il gas' MESSINA – Sono condanne per tutti quelle che la Procura di Messina invoca per i 39 tra boss, gregari e “vicini” al clan di Barcellona, che hanno scelto il rito abbreviato e saranno giudicati dal Giudi ...Sono 396 anni di carcere per 39 imputati . Con pene che vanno dai 20 anni per i "capi" ai 2 anni per gli imprenditori che hanno negato di aver pagano il pizzo, ...